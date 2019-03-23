Как определить качество песка Слабые частицы, сторонние включения, наличие органических составляющих и мягких компонентов существенно влияют на качество песка. Их высокое содержание может сделать его непригодным к использованию в составе бетонных растворов. Именно поэтому перед тем, как купить песок и заказать его доставку, необходимо ...Читать далее

Какие примеси может содержать песок Состав песка, который используется для бетонных смесей, играет определяющую роль для прочности и срока эксплуатации бетона. Природный материал часто имеет различные примеси. Чем их содержание меньше, тем лучше. С этой целью песок проходит очистку. Перед приобретением сыпучего материала следует поинтересоваться ...Читать далее

Какой песок подходит для изготовления бетонных конструкций В качестве наполнителя для бетона используется песок. От правильного выбора этого сыпучего материала существенно зависит качество и долговечность конструкций. При выборе нужно учитывать происхождение песка, форму и размеры зерен, а также количество и состав входящих в его состав примесей. Сотрудничая ...Читать далее

Выбор песка для строительных работ Песок широко используется для проведения различных видов строительных работ. Если вам необходим этот сыпучий материал, нужно не только выбрать надежную компанию, которая осуществляет доставку карьерного песка по Москве и Московской области, но и определиться, какой именно песок вам подойдет. Рассмотрим, ...Читать далее

Новый участок добычи песка Подготовлен новый участок добычи песка на карьере Аксиньино-1. Асфальтированный съезд в забой позволит грузится в любую погоду!

Новая карта намыва Произведена новая карта намыва на карьере Большое Буньково. Наш песок стал еще крупнее

Классификатор Налажен классификатор на карьере Большое Буньково. Теперь после гидронамыва песок проходит дополнительную линию по очистке от крупных камней и примесей. НТМ Строй готов отгружать чистый песок в неограниченном объеме.

Установлен земснаряд На карьере Большое Буньково установлен земснаряд, что позволяет отгружать песок с наилучшим коэффициентом фильтрации, без глины и примесей

Мы стали ближе Переехали в новый просторный офис недалеко от ТТК. Найти нас можно, заглянув на страничку контакты на нашем сайте.

Увеличение парка автотехники В связи с сезонной нагрузкой мы приняли решение увеличить наш парк автотехники на 3 самосвала и 2 тонара.