Поставка мытого и карьерного песка, щебня по Москве и Московской области
Так же мы готовы осуществить доставку песка и щебня по Центральному Федеральному Округу
Доставка от 20м.куб
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Наши карьеры
Карьер Аксиньино-1
38.215071
Карьер Буньково
38.613217
Карьер Глухово-1
36.420700
Выбирайте НТМ-строй
Проверенная продукция
Паспортами качества и сертификатами соответствия сопровождается вся продукция, поставляемая в адрес наших потребителей.
Соблюдение сроков
Одним из наших ключевых правил является соблюдение оговоренных сроков. Мы знаем, насколько важно доставить песок, щебень или ЩПС в срок на объект, чтобы избежать простоя людей и техники.
Парк автотехники
Наши возможности по поставке песка, щебня и щебеночно-песчанной смеси (ЩПС) достигаются большим автопарком, при помощи которого мы произведем доставку нашей продукции на ваш объект в оговоренные сроки.
Гибкие цены
Мы - клиентоориентированная компания. Нашей задачей является найти подход как к частному заказчику, так и к крупному игроку на рынке строительства. Мы готовы индивидуально обсуждать скидки и условия с каждым клиентом.
Наша продукция
Что мы предлагаем
Доставка песка, щебня и ЩПС по Москве и Московской области
Наша компания предлагает Вам высококачественный песок из ведущих карьеров Московской области. Прямые поставки песка, щебня и щебеночно- песчанной смеси (ЩПС) при помощи большого парка автомобильной техники. Доставка песка и щебня осуществляется при помощи тонаров и самосвалов в максимально краткие сроки. При этом ценовая политика компании ориентирована на клиента.
Мы предлагаем вам заказать песок следующих марок:
Пескогрунт
Карьерный песок
Песок намывной
Песок мытый
Фильтрационный песок
Строительный песок
Сухоройный песок
Песок КФ1, КФ2, КФ3
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Новости
- 18 апреля
Как определить качество песка
Слабые частицы, сторонние включения, наличие органических составляющих и мягких компонентов существенно влияют на качество песка. Их высокое содержание может сделать его непригодным к использованию в составе бетонных растворов. Именно поэтому перед тем, как купить песок и заказать его доставку, необходимо ...Читать далее
- 18 апреля
Какие примеси может содержать песок
Состав песка, который используется для бетонных смесей, играет определяющую роль для прочности и срока эксплуатации бетона. Природный материал часто имеет различные примеси. Чем их содержание меньше, тем лучше. С этой целью песок проходит очистку. Перед приобретением сыпучего материала следует поинтересоваться ...Читать далее
- 17 апреля
Какой песок подходит для изготовления бетонных конструкций
В качестве наполнителя для бетона используется песок. От правильного выбора этого сыпучего материала существенно зависит качество и долговечность конструкций. При выборе нужно учитывать происхождение песка, форму и размеры зерен, а также количество и состав входящих в его состав примесей. Сотрудничая ...Читать далее
- 18 апреля
Выбор песка для строительных работ
Песок широко используется для проведения различных видов строительных работ. Если вам необходим этот сыпучий материал, нужно не только выбрать надежную компанию, которая осуществляет доставку карьерного песка по Москве и Московской области, но и определиться, какой именно песок вам подойдет. Рассмотрим, ...Читать далее
- 04 Августа
Новый участок добычи песка
Подготовлен новый участок добычи песка на карьере Аксиньино-1. Асфальтированный съезд в забой позволит грузится в любую погоду!
- 10 Июня
Новая карта намыва
Произведена новая карта намыва на карьере Большое Буньково. Наш песок стал еще крупнее
- Август 2019
Классификатор
Налажен классификатор на карьере Большое Буньково. Теперь после гидронамыва песок проходит дополнительную линию по очистке от крупных камней и примесей. НТМ Строй готов отгружать чистый песок в неограниченном объеме.
- Июнь 2018
Установлен земснаряд
На карьере Большое Буньково установлен земснаряд, что позволяет отгружать песок с наилучшим коэффициентом фильтрации, без глины и примесей
- 23 мая
НТМ Строй — официальный дилер карьера Большое Буньково и Аксиньино-1
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- 1 Декабря
Мы стали ближе
Переехали в новый просторный офис недалеко от ТТК. Найти нас можно, заглянув на страничку контакты на нашем сайте.
- 3 сентября
Увеличение парка автотехники
В связи с сезонной нагрузкой мы приняли решение увеличить наш парк автотехники на 3 самосвала и 2 тонара.
- 23 мая
Официальный диллер карьера Аксиньино-1
НТМ Строй заключила договор официального дилера карьера Аксиньино-1 (Бауинвест) в Московской области.